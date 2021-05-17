Земан исключил встречу Путина и Байдена в Чехии после скандала со взрывами в Врбетице

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что встреча лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путин не будет проходить в Чехии после скандала со взрывами в Врбетице.

По словам Земана, вице-премьер Ян Гамачек весьма разумно спланировал поездку в Россию для возможности обсуждения поставок вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и подготовил саммит американского и российского лидеров в Праге.

- Было бы хорошо, если бы здесь (в Чехии) проходил саммит Байдена и Путина, но, конечно, этого не произойдет, - сказал глава государства, слова которого цитирует СТ24.