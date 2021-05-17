Сенатор Пушков назвал Украину "пришлой падчерицей Европы" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о Европе, а также напомнил ему историю его страны.

Накануне украинский лидер в своем посте в Instagram заявил, что "Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины". Однако, по мнению Пушкова, все совсем иначе.

- Со времен Карла Великого Европа существовала, не подозревая о существовании Украины по той причине, что ее до 20 века не было. <...> Не было даже такого названия. Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры, и никто из них не мог даже представить себе, что Европа невозможна без Украины. Да и сейчас Украина в лучшем случае - пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно, - написал Пушков в своем Телеграм-канале.