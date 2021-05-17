Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной системы ПВО Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Об этом в понедельник, 17 мая, говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

- Поручаю принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Россией и Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Также поручаю министерству обороны России с участием МИДа провести переговоры с таджикистанской стороной и после достижения договоренностей подписать соглашение, - говорится в документе.

Как писал сайт kp.ru, о планах по созданию объединенной системы ПВО России и Таджикистана накануне сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу во время переговоров с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо. Министр объяснил, что это необходимо для повышения надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве.