Путин надеется на дальнейшее укрепление связей России с Боливией и Чили. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти надеятся на дальнейшее расширение отношений с Боливией и Чили.

Во время своего выступления в Большом Кремлевском дворце, на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, во вторник, 18 мая, президент отметил, в частности, укрепляющееся взаимодействие России с Боливией. Путин назвал эту страну одним из приоритетных партнеров России в латинской Америке.

"Уверены, что российско-боливийские связи будут расширяться, особенно в таких перспективных отраслях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, мирное применение атомных технологий", - отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что и с Чили у России в последнее время выстраивается конструктивный диалог. Путин отметил, что обе страны продолжат развивать торгово-инвестиционные взаимодействия.

Во время своего выступления президент коснулся и темы стратегической безопасности в мире. По словам президента, в системе наблюдается уверенная деградация. Путин отметил, что Россия с тревогой следит за возобновившимися территориальными конфликтами в Афганистане, Ближнем Востоке, Ливии и Боливии.