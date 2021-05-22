Статус молодого ученого могут законодательно закрепить в России в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа над закреплением в законодательстве России статуса молодого ученого, который предполагает в том числе социальную поддержку для исследователей, может быть завершена уже в текущем году. Об этом в субботу, 22 мая, в ходе марафона «Новое знание» сообщил глава российского министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

- В настоящее время мы проводим большую работу, чтобы социальные гарантии молодых ученых были гораздо более серьезными. В 2021 году мы завершим работу и закрепим статус молодого ученого в законе. В профильном законе, к несчастью, пока что нет такого статуса. Чем молодой от немолодого отличается, вы никогда не скажете. Этот статус в том числе предполагает особую поддержку по социальной части, - заявил министр.

Напомним, в апреле текущего года министерство науки и высшего образования сообщило о завершении подготовки проекта закона, закрепляющего статус молодого ученого за исследователями в возрасте до 35 лет, которые профессионально занимаются научной работой. Данную идею поддержал российский лидер Владимир Путин.