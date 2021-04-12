Путин поддержал идею закрепить в законе статус молодого ученого

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу правительства об определении на законодательном уровне статуса молодого ученого. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, уточнив, что данный статус будет даваться людям до 35 лет.

«Президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы в законе определили статус молодого ученого … Причем, этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет», - сказал глава кабмина в ходе встречи со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в понедельник, 12 апреля.

Мишустин пояснил, что в данном случае речь идет об описании прав, обязанностей и возможностей молодых ученых.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил российскому лидеру поддержать инициативу о введение изменения в профильный закон о науке, закрепив в нем не только понятие и правовой статус молодых ученых, но и гарантии для них. Как он отметил, это поможет сделать профессию ученых более престижной и помочь молодым специалистам.