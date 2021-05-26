Жанна Эппле среагировала на запрет въезжать в Украину: «Зачем же так-то?»

Жанна Эппле среагировала на запрет въезжать в Украину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жанна Эппле среагировала на включение ее в новый «черный список» Украины. Актрисе и еще 10 ее коллегам запретят взъезд в страну.

Это событие не стало для нее новостью или чем-то неприятным. Вот уже три года Жанну не пускают на территорию Незалежной.

Знаменитость отметила, что сначала подобное кажется дикостью, но со временем привыкаешь и живешь в новых условиях. Хотя все происходящее она по-прежнему считает странным, так как люди искусства не имеют отношения к политике и геополитическим спорам.

- Очень грустная ситуация, что касается Украины. Именно на нас, на медийных людях устроили показательную порку. Нас не пускают, нас наказывают. Хотя я уже три года как невъездная на Украину, - отметила актриса в беседе с Пятым каналом.

Она с теплом вспоминает время, проведенное на Украине, и надеется, что со временем ситуация наладится.

- В Киеве было много съемок, я жила там полтора-два года. Там осталось много друзей. Грустно. Но я уверена, что здравый смысл победит. Ну, зачем же так-то? И так столько вирусов, столько опасностей, что давайте как-то любить друг друга, - призвала всех актриса.

Тем не менее, украинские власти продолжают обновлять свой «стоп-лист». В него попадают россияне, которые по мнению руководства страны представляют угрозу.

Въезд на территорию государства запрещен Никите Михалкову, Карену Шахназарову, Павлу Лунгину, Александру Розенбауму, Валентине Талызиной, Наталье Варлей, Льву Лещенко, Михаилу Боярскому, Елене Яковлевой и другим деятелям культуры.