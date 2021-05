Умер Эрик Карл, американский писатель и иллюстратор

Самая известная детская книга писателя - «Очень голодная гусеница» Фото: REUTERS

Умер Эрик Карл, известный американский писатель и иллюстратор. Автор популярной детской книги «Очень голодная гусеница» скончался на 92-м году жизни. Об этом в четверг, 27 мая, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление семьи писателя.

По информации газеты, Эрик Карл умер в минувшее воскресенье в своей летней студии в Нортгемптоне в американском штате Массачусетс.

Широкую известность писатель получил в качестве автора книги «Очень голодная гусеница» (The Very Hungry Caterpillar), написанной в 1969 году. Книга была переведена более чем на 50 языков мира. Эрик Карл также был иллюстратором в вышедшей в 1967 году книгой «Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь?» (Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?) и работа в качестве иллюстратора над многими другими проектами.

Писатель был удостоен наград за выдающиеся достижения в области литературы и искусства от американского Национального фонда искусств и Библиотечной ассоциации Соединенных Штатов.