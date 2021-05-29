В МВД объяснили новый порядок выдачи загранпаспортов Фото: Татьяна Коркина

Новый регламент Министерства внутренних дел по выдаче загранпаспортов, вступающий в силу 30 мая, не предполагает кардинальных изменений в порядок выдачи документов для россиян.

Как передает РИА Новости, МВД сообщает, что в новом регламенте упомянут «круг заявителей», а именно людей, которые могут воспользоваться услугой. В них упомянуты те, кто проживают в России и не в России.

«Проживающий за пределами территории Российской Федерации, обратившийся на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр», - говорится в документе.

Кроме того, в документе говориться, что, если у граждан истек срок действия паспорта необходимо получить паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина на территории России, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность. При этом адвокат Сергей Бадамшин отметил, что данный приказ никак не влияет на граждан, желающих получить паспорт за границей, поскольку предоставлением данной услуги занимается МИД РФ и представительства России за рубежом.

МИД РФ добавил, что порядок выдачи загранпаспортов россиянам, проживающим за рубежом, не изменился, и новый порядок не помешает получать загранпаспорт по-прежнему в диппредставительствах России.

Напомним, с воскресенья, 30 мая, в России изменятся правила выдачи загранпаспортов. Как писал сайт kp.ru, сроки выдачи загранпаспортов не изменились. Получить документ можно будет только на территории страны. Получить документ смогут граждане России, проживающие на территории страны или за ее пределами.