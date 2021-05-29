В России изменятся правила выдачи загранпаспортов с 30 мая 2021 Фото: Татьяна Коркина

В России с завтрашнего дня изменятся правила выдачи заграничных паспортов. Изменения коснутся граждан государства, которые проживают в других странах, а также случаев утраты документа. Об этом в субботу, 29 мая, пишет «Парламентская газета».

Пересмотр некоторых процедур вступает в силу 30 мая текущего года в соответствии с приказом российского министерства внутренних дел. Получить загранпаспорт смогут жители России, которые проживают на территории страны и за ее пределами, однако второй категории граждан для получения такого документа придется приехать в РФ.

Сроки выдачи загранпаспортов не изменились. По месте прописки документ будут выдавать в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

После вступления в силу изменений право не платить государственную пошлину за утраченный или пришедший в негодность заграничный паспорт смогут получить только граждане России, которые попали в чрезвычайную ситуацию. Остальным за потерю паспорта придется заплатить две тысячи рублей, чтобы восстановить документ старого образца, и пять тысяч за документ нового образца.

Как ранее писал сайт kp.ru, в РФ также намерены ужесточить порядок вывоза детей в другие страны при разногласиях родителей. Теперь родитель, являющийся иностранным гражданином, который настоял на запрете выезда ребенка за границу, и сам не сможет вывезти его из страны.