Число разводов в России снизилось с начала года

В России снизилось число разводов Фото: Архив "КП"

В январе-феврале 2021 года в России снизилось число разводов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, в первые два месяца текущего года в стране было зафиксировано меньше 86 тысяч разводов, тогда как в начале 2020 года этот показатель достигал 97,7 тысяч.

При этом браков в 2021 году было зарегистрировано также меньше. В первые два месяца семейный союз заключили 99,3 тысяч пар, а в 2020 – 107 тысяч, передает RT.

В десятку регионов, где жители разводятся чаще остальных вошли (7,4 тыс.), Московская область (почти 5 тыс.), Краснодарский край (3,8 тыс.), Санкт-Петербург (3,5 тыс.), Свердловская область (2,8 тыс.), Тюменская область, в том числе ХМАО и ЯНАО (2,5 тыс.), Челябинская область (2,4 тыс.), Ростовская область (2,2 тыс.), Татарстан (2,1 тыс.), Башкортостан (2,1 тыс.).

А вот реже всего разводятся жители Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ингушетии.

При этом женятся чаще всего также в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. А реже всего в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Еврейской автономной области, пишет ФАН.