Песков: Российские специалисты, обслуживающие С-400, покидают Турцию в плановом режиме

Песков заявил, что российские специалисты, обслуживающие С-400, покидают Турцию в плановом режиме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ о якобы высылке российских техников под давлением американской стороны из Турции, заявил, что российские специалисты, обслуживавшие комплексы С-400, возвращаются на родину в плановом режиме.

"Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел. То есть подавать это как какую-то высылку или еще что-то совершенно неправильно и некорректно", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что в этой ситуации никакого влияния со стороны Соединенных Штатов не было.

"Американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию", - сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал недопустимым требования других стран отказаться от использования приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. При этом он подчеркнул, что на территории республики не будет российских специалистов, так как управлять системой были обучены турецкие.