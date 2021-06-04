Брагин сделал заявление о результатах сезона после матча Россия - Канада Фото: REUTERS

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин после поражения команды в матче с канадцами сделал заявление о результатах сезона.

По его словам, четвертьфинальная игра на Чемпионата мира была недостаточно яркой для наших спортсменов. Однако он признался, что изначально россиян готовили и настраивали сыграть активно, быстро и агрессивно.

Комментируя итоги сезона Брагин признался, что расстроен, как и его подопечные.

- Результат неудовлетворительный - я расстроен. И игроки расстроены. Комментировать особо нечего, - сказал тренер сборной России во время онлайн-конференции со СМИ. - Ребята старались, временами получалось, временами нет. Бывают такие матчи. Соперник сыграл от обороны, практически без провалов.

Напомним, 3 июня сборная России по хоккею проиграла команде Канады со счетом 1:2. Таким образом, наши спортсмены вылетели с турнира.