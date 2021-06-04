Канадцы оказались сильнее наших. Фото: REUTERS

3 июня 2021 года Сборная России по хоккею проиграла команде Канады со счетом 1:2 в овертайме матч четвертьфинала Чемпионата мира.

Исход этого поединка на льду решил всего один эпизод. В дополнительное время наши спортсмены пропустили в свои ворота роковую шайбу от соперников. "Черная" серия в матчах с Канадой на чемпионатах мира для нашей сборной продолжилась. Рассказываем, что произошло после матча Россия - Канада, как отреагировал тренер нашей сборной, а также какие эмоции от игры испытали капитан и вратарь.

Эта встреча с канадцами для россиян, даже несмотря на поражение, стала яркой. По мнению главного тренера команды Валерия Брагина, его ребята старались и временами у них получалось держать темп на площадке.

- Бывают такие матчи. Соперник сыграл от обороны, практически без провалов. Не смогли взломать. А в овертайме пропустили гол. Четвертьфинал - такой матч... Может быть, наши игроки где-то сыграли недостаточно ярко. Но я бы не стал сравнивать наш хоккей и канадский по этому матчу, это неэтично, - сказал тренер в онлайн-конференции со СМИ.

Также он добавил, что по итогам сезона результат неудовлетворительный, а лично он расстроен. Главной причиной поражения, на его взгляд, стала недостаточно агрессивная игра хоккеистов на льду.

- Надо было сыграть агрессивнее в атаке, острее под воротами. Были броски с отскоками, надо было идти на них и добивать. Шансы были, хорошие шансы. Сейчас состояние неприятное, - высказался Брагин.

Капитан сборной России по хоккею Антон Слепышев рассказал, что результат этой встречи с канадцами был не тот, который хотелось видеть. По его словам, вся команда россиян старалась, но не все получилось.

- Наверное, как-то робко сыграли в атаке. Одного гола недостаточно для победы, - сделал вывод Слепышев.

Тем временем, Сергей Бобровский, вратарь наших, признался, что ему тяжело подобрать слова после матча.

- Очень обидно и очень грустно после поражения в овертайме. Все настраивались, все готовились. Теперь мы все очень расстроены и я тоже. Вся страна расстроена <...> К сожалению, мы на проигравшей стороне, - рассказал журналистам член нашей сборной.

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