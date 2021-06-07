Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до 16 июня 2021 года

Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом 16 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности встретиться с американским лидером Джо Байденом до 16 июня. Он отметил, что консультации должны проводиться лицом к лицу. Зеленский подчеркнул, что понимает плотность и загруженность Байдена в эти дни, но отметил, что выбирать "именно ему".

"Как гарант Конституции Украины я сам готов защищать Украину в любой момент и в любом месте планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи [Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве]", - сказал Зеленский в интервью информационному порталу Axios.

При этом украинский президент рассказал, что представители президента США пока не связывались с ним для консультаций по предстоящему американо-российскому саммиту.

Ранее Зеленский призвал НАТО экстренно включить Украину в Альянс. Он также коснулся темы российского газопровода "Северный поток - 2". По его словам, проект является оружием в руках России, а пути для него может подносить США. таким образом Зеленский намекнул на то, что Вашингтон не стал продлевать санкции против российского проекта, который в будущем будет поставлять газ в Европу.