Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод Северный поток - 2" "оружием" в руках российских властей.

"Мне до сих пор кажется, что "Северный поток - 2", как понимаем это мы и исходя из понимания безопасности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки - нашего стратегического партнера, - мы рассматриваем его, как оружие, настоящее оружие, и я открыто об этом говорю. Оружие в руках Российской Федерации", - заявил Зеленский порталу Axios.

При этом Зеленский отметил, что "пули" для такого оружия могут поставлять Соединенные Штаты. Украинский лидер намекал на отказ Вашингтона от введения санкций против газопровода.

Напомним, что ранее Вашингтон не стал усиливать санкционную политику относительно российского проекта "Северный поток - 2", который, по словам специалистов, завершен на 93%. На сегодняшний день до германского берега осталось 100 километров.

Ранее США активно выступали за приостановку строительства газопровода, так как хотели поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, но Европа считает его слишком дорогим.

В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Напомним, что газопровод "Северный поток - 2" протянется по дну Балтийского моря, соединив российский и германский берег. Общая протяженность двух нитей газопровода составляет 2,5 тысячи километров.