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Политика7 июня 2021 16:27

Госдума попросит страны ЕС осудить идею об исключении русских из числа коренных народов Украины

Парламентарии рассматривают инициативу Зеленского как оскорбление исторической памяти
Абдулла ШАКИРОВ
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Госдума сочла инициативу Зеленского об исключении русских об исключении русских из числа коренных народов Украины оскорблением исторической памяти

Госдума сочла инициативу Зеленского об исключении русских об исключении русских из числа коренных народов Украины оскорблением исторической памяти

Фото: Нигина БЕРОЕВА

Госдума направит в ПАСЕ и парламентам стран Евросоюза призыв с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов республики.

В заявлении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, сказано, что инициатива является «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами». Также депутаты считают идею Зеленского «оскорблением исторической памяти» и рассматриваю ее как «новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины».

Заявление подготовлено комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Кроме ПАСЕ и ЕС, оно будет направлено в ООН и Верховную раду Украины.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины – русским в нем места не нашлось. Кроме прочих, в документе отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.