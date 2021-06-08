Депутат Сухарев предложил снизить максимально доступную ставку по микрозаймам

В ГД предложили снизить максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил вдвое снизить максимально доступный ежедневный процент по микрозаймам. Соответствующий документ он направил на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.

В своем обращении политик отметил, что весной текущего года количество просроченных более чем на 90 дней микрозаймов достигло рекордного показателя в 5,4 миллиона рублей. А при условии, что летом 2019 года в России был установлен предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам — 1%, то уже за месяц у человека может набегать долг в размере 30% от кредита, что может статье неподъемной суммой для лиц, испытывающих финансовые трудности и обращающихся за подобными займами.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 до 0,5%», — цитирует текст обращения Сухарева RT.

Политик также выразил уверенность, что такие изменения позволят россиянам быстрее и легче преодолевать финансовые трудности, а микрофинансовым организациям – по-прежнему иметь высокие доходы, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2020 года микрофинанвосые организации выдали заемщикам более 2 млн кредитов, при этом вырос также и средний чек, россияне начали занимать все более крупные суммы, и теперь этот показатель достиг уже 14,5 тысяч рублей, передает ОТР.