Новым замом Рогозина по строительству может стать Татьяна Андреева-Янская. Фото: официальный сайт Роскосмоса

Новым заместителем генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по капитальному строительству может стать Татьяна Андреева-Янская, которая в настоящее время занимает должность исполнительного директора по этой же части. Об этом во вторник, 8 июня, сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на информацию источника в ракетно-космической отрасли.

Татьяна Андреева-Янская пришла в государственную корпорацию в 2017 году, в настоящее время топ-менеджеру 34 года. Отмечается, что уже готовится представление ее кандидатуры на утверждение наблюдательным советом «Роскосмоса» в среду, 9 июня.

До этого пост заместитель главы корпорации по строительству занимал Юрий Росляк, который накануне перешел на работу в Центр Хруничева на должность зама генерального директора по строительству.

Должность заместителя, которая может достаться Андреевой-Янской, предусматривает контроль за строительством космодрома Восточного и Национального космического центра.

Татьяна Андреева-Янская закончила МФЮА, Финансовый университет при правительстве России, РАНХиГС и Академию Генштаба.