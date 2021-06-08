Серийный убийца смог организовать из тюрьмы покушение на бизнес-леди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Присяжные поставили точку в детективной истории, произошедшей в подмосковном Солнечногорске. На скамье подсудимых оказалось сразу четыре человека, один из которых и так отбывал наказание по тяжкой статье.

Все началось в 2019 году. Жертвой преступников должна была стать бизнес-леди, занимающаяся переработкой и консервированием мяса. Предположительно, ее заказал партнер по бизнесу, его так и не смогли установить. Мужчина обратился к случайному знакомому 41-летнему уроженцу Мордовии Игорю Анашкину с просьбой подыскать исполнителей для убийства. За операцию заплатил 40 тысяч долларов.

Анашкин, работающий курьером в магазине спортивного питания, сообщил о странной просьбе своему знакомому - 34-летнему Максиму Башкатову. Мужчина трудился руководителем службы безопасности в местном магазине бытовой техники и искал подработку, чтобы погасить долг в 800 тысяч рублей.

То, что дело может довести до тюрьмы, не смутило безопасника. Он получил свою часть гонорара и взялся за поиски следующего звена в преступной цепочке. Им оказался сосед Башкатова – Алексей Волков, который сидел за очередное убийство. В первый раз мужчина получил срок за убийство с кражей, освободился и в 2010 году снова лишил жизни трех человек. В итоге серийному убийце дали 17 лет, сидеть оставалось шесть.

Волков согласился решить вопрос за 500-600 тысяч рублей и тут же нашел киллера. Выбор пал на 34-летнего уроженца города Конаково Тверской области, с неполным средним образованием, воспитанника детского дома - Анатолия Шилова. Ему предстояло разыграть ограбление и зарезать жертву. За свою работу мужчина, успевший отсидеть пять лет, попросил от 150 до 200 тысяч рублей и аванс – 45 тысяч рублей.

Ударили по рукам и отправились на дело. Но с первой попытки реализовать план не удалось, жертва успела зайти в квартиру раньше, чем Шилов и Башкатов оказались в ее подъезде.

Операцию перенесли на другой день. Преступники засели под лестницей, где их и накрыли полицейские.

Оказалось, стражи порядка давно наблюдали за сообщниками. Раскрыть их удалось во время расследования другого преступления, фигурантом которого был Шилов.

Оперативники подозревали, что мужчина причастен к серии краж и прослушивали телефон Шилова. Во время одной из бесед стало ясно, что мужчина готовится совершить убийство.

В итоге все фигуранты оказались за решеткой и получили реальные сроки.

Как сообщила сайту mk.ru руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, Анашкин получил 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, Башкатов – 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Шилов получил 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Волкову, который и так находится в тюрьме прибавили срок и теперь вместо шести лет он проведет за решеткой еще 13, причем в колонии особого режима.