Европарламент утвердил введение ковид-паспортов в ЕС с 1 июля 2021 года

Европарламент утвердил введение ковид-паспортов в ЕС с 1 июля Фото: REUTERS

Депутаты Европейского парламента утвердили на итоговом голосовании введение в Евросоюзе цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса.

Решение было принято большинством голосов, следует из результатов голосования, обнародованных на сайте Европарламента.

Цифровые сертификаты официально начнут действовать в странах Евросоюза с 1 июля 2021 года. При этом некоторые государства уже выдают их в тестовом режиме - в настоящее время ковид-паспортами пользуются более миллиона граждан.

Как писал сайт kp.ru, накануне комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс призвал ввести сертификаты вакцинации от COVID-19 до утверждения общеевропейского документа, чтобы страны могли заранее подготовиться к упрощенному перемещению по Европе.

Сообщалось, что в ЕС с 1 июля будут действовать три вида ковид-паспортов: подтверждающий прохождение вакцинации, тестирования на COVID-19 и сертификат о выздоровлении.