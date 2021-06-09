Риэлтор посоветовала не затягивать с ипотекой тем, кто хочет купить жилье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава агентства недвижимости Ксения Аверс назвала время, которое идеально подойдет для ипотеки.

Президент Владимир Путин предложил продлить льготное кредитование, но изменить условия программы, подкорректировав сумму и процентную ставку. Это, по мнению риэлтора, принесет стабильность на рынок недвижимости и упорядочит цены.

Скорее всего, цены дальше будут корректироваться спросом. Не исключены сезонные колебания в пределах 3-5%, но ждать резкого обвала не стоит.

- Так же не стоит делать ставку, что квадратные метры, купленные на этапе строительства, удастся выгодно перепродать. Такая инвестиционная стратегия не самый лучший вариант. А вот приобрести жилье для себя – можно и нужно. Сейчас удачное время взять ипотек или рефинансировать имеющуюся, - советует эксперт в беседе с NEWS.ru.

А вот продавать ипотечные квартиры из-за того, что «устали» платить ипотеку и решили съехать в жилье поменьше – не стоит.

- Эта схема пагубная из-за инфляции. Она растет рекордными темпами, деньги обесцениваются, а вот жилье стабильно остается в цене. Через год сумма платежа по ипотеке фактически снизится (обесценится), а вот стоимость объекта на рынке будет все также стабильна. Если сложно платить сейчас, то стоит поискать варианты: инвестирование, другую работу, подработку, - заключила риэлтор.

В своб очередь риэлтор Алесей Силантьев подтвердил, что цены на жилье вряд ли серьезно упадут. И посоветовал хорошенько взвесить свои финансовые возможности, прежде чем решаться на жилищный кредит.

- увидев низкий процент по займам многие решили, что ипотека будет легкой, но это не так. Прежде, чем взять жилищный кредит, стоит хорошо все взвесить, - заключил эксперт в беседе с ФАН.