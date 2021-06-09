Банк ВТБ принял участие в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг

Банк ВТБ стал одним из разработчиков сервиса, позволяющего автоматически получать социальные выплаты на портале госуслуг. По словам старшего вице-президента, руководителя департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ Андрея Осипова, этот проект позволит пользователям портала автоматически получать целый ряд полагающихся им социальных выплат, не оформляя дополнительных бумаг.

Клиентам не нужно будет лично обращаться в ведомства – все документы будут доступны на портале госуслуг в цифровом формате. Кроме того, для всех выплат будет доступен один счет, и пользователи будут избавлены от необходимости следить за разными финансовыми источниками.

- Начисления будут проходить проактивно – как только у клиента, к примеру, родится ребенок, он сразу будет получать выплаты без необходимости подавать заявления, - рассказал Андрей Осипов.

Вице-президент ВТБ отметил, что как только проект стартует на портале госуслуг, банк будет готов предложить своим клиентам открыть счет для социальных выплат.

- Для нас работа в подобных проектах и поддержка социальных категорий граждан – стратегическая задача, и мы оцениваем подобную инициативу максимально позитивно, - подчеркнул Андрей Осипов.