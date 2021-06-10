Росздравнадзор: почти 100% лекарств в аптеках полностью промаркированы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Почти 100 процентов лекарственных препаратов, которые в настоящее время вводятся в гражданский оборот, уже полностью промаркированы. Об этом в четверг, 10 июня, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XXIII Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - Фарммедобращение – 2021».

- По итогам прошлого года от всего объема вводимых в гражданский оборот лекарств маркированных было чуть более 65 процентов. Но сегодня мы можем говорить, что практически все 100 процентов лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, уже полностью промаркированы, - отметила она.

Как писал сайт kp.ru, по словам главы Росздравнадзора, специалисты ведомства не фиксирует значительного числа побочных нежелательных реакций после российских вакцин от коронавирусной инфекции.