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Экономика10 июня 2021 11:46

Финансовые эксперты посоветовали, куда вложить деньги на год

Рассматривать банковские вклады не стоит
Елена АКИМОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Финансовые эксперты посоветовали, куда вложить деньги на год

Финансовые эксперты посоветовали, куда вложить деньги на год

Фото: Shutterstock

Обычно, чтобы обеспечить сохранность накоплений и получить прибыль, нужен более продолжительный срок. Но если деньги «свободны» всего на год, то подойдут облигации. А вот рассматривать банковские вклады сроком на 12 месяцев не стоит.

Согласно последним данным ЦБ РФ, средняя ставка по краткосрочным вкладам (до 1 года) для физлиц 3,32%. При этом инфляция в мае 2021 года составляет 6,02%. То есть реальная доходность будет отрицательной и составит минус 2,7%.

Облигации пока способны принести доход. Причем можно покупать не сами облигации, а акции биржевых фондов (так называемых ETF), базовым активом которых выступают еврооблигации крупнейших российских компаний.

- Вероятность дефолта по таким инструментам ничтожно мала. А доходность за последний год составила 11%. За вычетом подоходного налога остается 9,6% годовых. Это выше, чем уровень инфляции, и заманчивее банковских вкладов, - отметил в беседе с NEWS.ru завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов

Акции ЕTF может купить любой частный инвестор, и при этом сумма входа начинается от нескольких тысяч рублей.

В свою очередь, финансовый аналитик Артема Звездин напоминает, что приумножение всегда связано с риском. Инвестор должен быть готов потерять часть капитала. Чем выше доходность, тем выше риск.

Самым «оптимальным решением», по его мнению, являются биржевые индексные фонды в следующей пропорции: 70% — биржевой индекс США, 15% — России, 15% — Индии (или Китая).

- Такие вложения принесут небольшую стабильную доходность, но гарантировать, что портфель вырастет через год, нельзя, хотя вероятность этого события достаточно высока, - пояснил аналитик.

Если же приобретать данные финансовые инструменты на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то можно дополнительно получить налоговый вычет в 13%, но при условии, если человек получает белую зарплату.

Только в этом случае держать средства на ИИС придется не менее трех лет.