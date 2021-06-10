В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу смертей от коронавируса Фото: REUTERS

В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу смертей от коронавирусной инфекции: за минувшие сутки в стране от заболевания умерли еще 6 148 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса в Индии достигло отметки в 359 676, сообщается в четверг, 10 июня, на официальном сайте местного министерства здравоохранения.

Количество инфицированных коронавирусом в государстве за один день увеличилось на 94 052 и составило 29 183 121.

Рост смертей от заболевания и осложнений после него стал самым большим для Индии за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая, когда от вируса умерли 4 529 жителей Индии. Резкий скачок летальных исходов объясняется тем, что правительство индийского штата Бихар пересмотрело цифры умерших от инфекции после проведения проверки на местах. Провести проверку потребовал Высокий суд Патны на фоне утверждений общественности и журналистов о том, что местные власти скрывают реальное количество смертей в штате.

По информации Минздрава, за минувшие сутки после заражения коронавирусом выздоровели 151 367 жителей Индии, общее число излечившихся пациентов составило 27 655 493 человек.

Как писал сайт kp.ru, ранее в девяти тюрьмах индийского штата Уттар-Прадеш заключенные отказались воспользоваться УДО из-за пандемии коронавируса: по словам осужденных, во время эпидемии оставаться в тюрьме безопаснее.