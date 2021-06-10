Мантуров: запасов антиковидной продукции в России хватит более, чем на три месяца
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Запасов противоэпидемиологической продукции в России хватит больше, чем на три месяца. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на итоговой коллегии ведомства.
Министр отметил, что такой объем запаса поможет сгладить стоимость товаров во время пика спроса на них.
- В России уже начали создавать систему распределенного гражданского резерва. Мы накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца. В случае необходимости они помогут сглаживать пики спроса, - сказал он.
Денис Мантуров отметил также, что Минпромторг в настоящее время следит за готовностью торговых сетей не допустить дефицита и роста цен на продукты. Для этого ведомство намерено расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями продукции.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что во время пандемии коронавирусной инфекции Россия нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз.