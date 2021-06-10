Мантуров: запасов антиковидной продукции в России хватит более, чем на три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запасов противоэпидемиологической продукции в России хватит больше, чем на три месяца. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на итоговой коллегии ведомства.

Министр отметил, что такой объем запаса поможет сгладить стоимость товаров во время пика спроса на них.

- В России уже начали создавать систему распределенного гражданского резерва. Мы накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца. В случае необходимости они помогут сглаживать пики спроса, - сказал он.

Денис Мантуров отметил также, что Минпромторг в настоящее время следит за готовностью торговых сетей не допустить дефицита и роста цен на продукты. Для этого ведомство намерено расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями продукции.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что во время пандемии коронавирусной инфекции Россия нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз.