Парашютист экстренно приземлился на футбольное поле во время матча и попал на видео

В Польше парашютист экстренно приземлился на футбольное поле во время матча и получил желтую карточку. Фото: ZKS Olimpia Elblag

В польском городе Эльблонг во время футбольного матча "Олимпия Эльблонг" — "Пиза Барчево" на поле экстренно приземлился парашютист.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 5 июня. На 66-й минуте матча на поле приземлился мужчина на парашюте. Никто из присутствующих на поле не пострадал, однако скайдайвер чуть не сбил одного из игроков. Судья матча не растерялся и показал неожиданно появившемуся мужчине желтую карточку. После этого парашютист покинул поле и матч продолжился.

Отмечается, что вынужденная посадка произошла из-за того, что у мужчины возникли проблемы с парашютом.

11 апреля матч ФНЛ "Чайка" - "Енисей" прервала собака, в начале первого тайма выбежавшая на поле. Судья был вынужден остановить игру. Встреча прошла на родном стадионе донской команды "Чайка" в селе Песчанокопском. На 7 минуте встречи на газоне оказался маленький породистый пес. Он прорвался к центральному кругу, когда вратарь хозяев выносил мяч. Главный арбитр заметил это и дал свисток.