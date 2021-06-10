Госдеп: США продолжат принимать меры против компаний и лиц, причастных к "Северному потоку - 2"

В Госдепе сообщили, что США продолжит принимать меры против компаний и лиц, причастных к "Северному потоку - 2" Фото: REUTERS

В Госдепартаменте США сообщили, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры в отношении лиц и компаний, причастных к строительству трубопровода "Северный поток – 2".

Госдеп сообщил, что американский лидер Джо Байден на полях саммита G7 планирует обсудить проекта газопровода "Северный поток – 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель.

- (Тема) газопровода "Северный поток — 2" будет подниматься в ходе разговора с германской стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они (Германия) понимают наши обеспокоенности, — рассказали в ведомстве.

Там же отметили, что Вашингтон продолжит принимать меры в отношении физических лиц и компаний, причастных к реализации проекта "Северный поток – 2".

Ранее Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока - 2", сообщил, что морская часть первой нитки трубопровода технически завершена. Там добавили, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Они выполняются в соответствии с необходимыми разрешениями.