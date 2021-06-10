Аналитики спрогнозировали, как изменятся цены на бензин летом 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала лета стоимость горючего в России преимущественно выросла. По данным Росстата, в конце весны в среднем бензин марки АИ-92 стоил 45,12 руб.за литр, а АИ-95 - 48,75 руб. за литр. К 7 июня показатели выросли до 45,20 и 48,88 рубля, соответственно. Дизель подешевел на одну копейку и продается по 49,7 рублей за литр.

Летом традиционно фиксируется рост цен на топливо, так как начинается сезон. Аналитики спрогнозировали, насколько подорожает бензин к осени.

В текущий момент, по оценкам ФАС, топливные резервы страны на максимальном уровне за последние два года.

- С января цены на нефть на биржах выросли почти на 40%. Это тоже оказывает определенное влияние на розницу. На долю нефти в литре бензина приходится около 7-11%, в то время как почти 70% стоимости составляют налоговые платежи энергетических компаний, - комментирует RT аналитик Virgin Group Андрей Гордеев.

В России действует демпферный механизм, который позволяет сгладить эффект от ценовых колебаний на мировом рынке нефти. Нефтяные компании не направляют весь объем топлива на импорт, так как получают определенные льготы внутри страны.

Это позволяет сдерживать цены на АЗС.

У властей в запасе есть еще одна мера для борьбы с ростом цен на бензин – это временный запрет на поставки горячего за рубеж. Такую инициативу в конце апреля представило Министерство энергетики. При этом в Минэнерго отмечают, что это крайняя мера и пока ее не планируют применять, сообщает Свободная пресса.

- В среднем цена на бензин летом поднимает на 0,4-0,5% ежемесячно. С учетом имеющихся у государства рычагов, вряд ли стоит ждать сильного подорожания. До начала осени стоимость топлива АИ-95 вряд ли превысит 51 рубль за литр, а горючее АИ-92 будет торговаться в пределах 46—47 рублей за литр, - прогнозирует главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.