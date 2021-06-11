Бундестаг отверг предложение "Зеленых" отказаться от "Северного потока - 2"

Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию фракции "Союз-90"/"Зеленые", представители которой выступали с требованием отказаться от проекта "Северный поток - 2" и призывали пересмотреть курс в отношении России.

- Предложение фракции было отклонено во время прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии, - говорится в сообщении на сайте парламента.

К слову, за эту инициативу проголосовали только сами "зеленые".