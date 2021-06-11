Последние новости на утро 11 июня 2021: Трамп призвал Байдена не засыпать на встрече с Путиным

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 11 июня 2021 года. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожелал своему 78-летнему преемнику Джо Байдену не заснуть во время обсуждений вопросов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он также попросил передать от него наилучшие пожелания президенту РФ.

- Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему (Путину) мои наилучшие пожелания, - сказал Трамп.

Сегодня в России пройдет ЕГЭ по истории и физике. Сдавать историю заявились более 118 тысяч человек, из которых почти 103 тысячи - выпускники школ текущего года. А экзамен по физике будут писать более 147 тысяч участников, из которых почти 135 тысяч - выпускники.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у 18-23% пациентов с коронавирусом наблюдается заложенность ушей. Этот признак в дальнейшем грозить привести к ухудшению слуха у человека. Однако данный симптом обратимый и неспецифический.

Два спецборта МЧС России, вылетевшие из подмосковного Жуковского, благополучно приземлились в Каире. Оттуда они забрали более 100 граждан РФ, которые решили покинуть сектор Газа из-за вооруженного конфликта Палестины и Израиля. Спецборт уже направляется в Россию.

Хакеры взломали Electronic Arts, одного из крупнейших издателей видеоигр. Злоумышленникам удалось похитили 780 Гб данных, в том числе и программный код "игрового движка" Frostbite, с помощью которого работают такие популярные симуляторы как FIFA 21 и серия видеоигр Battlefield. При этом данные игроков не пострадали.