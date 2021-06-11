Депутат Бессараб поддержала новые льготы для семей с детьми

В Госдуме поддержали предоставление семьям с детьми льготных тарифов на поезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала информацию о том, что семьи с детьми получили новую льготу и могут со скидкой приобретать билеты на поезда дальнего следования, чтобы путешествовать по стране.

«Это очень правильное и социально значимое решение. Семьи, которые проживают в наших отдалённых регионах, ввиду огромной протяжённости нашей страны не имеют возможности выехать и ознакомиться с её историей и культурой, посмотреть и изучить непосредственно в путешествии объекты исторической и культурной ценности», — цитирует депутата RT.

Политик добавила, что новые меры наравне с существующей программой туристического кэшбека помогут также развитию внутреннего туризма.

Напомним, ранее правительство России утвердило очередные меры поддержки семей с детьми. Теперь они могут покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что Минтруд пересмотрит меры поддержки и с 2022 года начнет начислять пособия семьям с детьми по единым правилам, сообщает телеканал «360».