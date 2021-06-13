Эксперты заявили об «огромном богатстве» Елизаветы II Фото: REUTERS

Специалисты выяснили о возможной связи одного из крупнейших агентств по недвижимости The Crown Estate с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом в воскресенье, 13 июня, пишет издание Deutsche Welle.

Агентству The Crown Estate принадлежит недвижимость в британской столице и по всей территории королевства, в том числе замки, крупные коттеджи, сельскохозяйственные угодья с лесами и торговые центры. Данная компания владеет половиной побережья Великобритании, что дает ей права собственности на офшорную коммерческую деятельность, например, установку ветряных электростанций.

Каждый год всю прибыль The Crown Estate передает британскому правительству. Около 25% прибыли передают напрямую королеве и ее семье в качестве суверенного гранта. По мнению специалистов, это является доказательством прямой связи состояния Елизаветы II с агентством. В таком случае, британская королева обладает огромным богатством, поскольку сумма активов The Crown Estate превосходит 17 миллиардов американских долларов.

Накануне королева Елизавета II поздравила своего внука принца Гарри и его супругу Меган Маркл с рождением второго ребенка.