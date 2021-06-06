Королева Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II поздравила своего внука принца Гарри и его супругу Меган Маркл с рождением второго ребенка. У пары 4 июня появилась дочь, которую назвали Лилибет Диана.

К поздравлениям также присоединились наследник престола принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуоллской Камиллой, а также брат Гарри герцог Кембриджский Уильям и его жена Кейт Миддлтон, сказано в сообщении Букингемского дворца.

Принц Гарри и Меган Маркл уже получили множество поздравлений от различных политиков, актеров и общественных деятелей со всего мира. В их числе и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера.

Герцог и герцогиня Сассекские сообщили о том, что второй раз стали родителями в воскресенье. Ребенок при рождении весил 3,5 кг. Лилит Диана заняла восьмое место в очереди престолонаследия. Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Марк отказались от своих королевских титулов, дочь они назвали в честь Елизаветы II, которую в узком семейном кругу называют Лилибет, а также в честь матери принца Гарри принцессы Дианы.