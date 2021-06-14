Роман Протасевич объяснил следы на руках: Это от стяжек в момент задержания

Создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал, что во время задержания в Минске правоохранители не применяли к нему насилия.

«Следы на руках – это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было», – сообщил Протасевич на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Белоруссии.

Блогер призвал не распространять слухи о его избиении. По словам Протасевича, он чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется и готов к любой медицинской экспертизе.

«Никто меня не бил – пальцем даже не тронул», – заявил он.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним Софья Сапега.

Напомним, против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».