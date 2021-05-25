София Сапега призналась, что была редактором Telegram-канала с данными сотрудников МВД Белоруссии Фото: СОЦСЕТИ

Задержанная в аэропорту Минске россиянка София Сапега призналась, что была редактором Telegram-канала с данными сотрудников министерства внутренних дел Белоруссии. Видео с признанием опубликовал во вторник, 25 мая, Telegram-канал «Желтые сливы».

- Я являюсь гражданкой Российской Федерации, проживаю на территории Литвы в городе Вильнюс. 23 мая я летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Так я являлась редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел, - сказала Сапега.

Напомним, россиянка София Сапега была задержана в минувшее воскресенье в минском аэропорту вместе с создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair.

Сегодня отец россиянки сообщил, что ее содержание под стражей в Белоруссии продлено на два месяца, Сапегу перевели в СИЗО КГБ. По словам официального представитель российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, российский консул уже получил разрешение на встречу с задержанной в белорусской столице.