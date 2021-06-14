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В мире14 июня 2021 17:51

Более 150 тел погибших обнаружили у берегов Йемена после крушения лодки с мигрантами

Лодка столкнулась с рыболовецким судном, в результате чего перевернулась
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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У берегов Йемена обнаружили более 150 тел погибших после крушения лодки с мигрантами

У берегов Йемена обнаружили более 150 тел погибших после крушения лодки с мигрантами

Фото: REUTERS

У берегов Йемена обнаружили более 150 тел мигрантов после крушения лодки в море. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Как рассказали источники телеканала, мигранты направлялись из Африки в сторону йеменского мыса Эль-Ара. Приближаясь к суше, лодка столкнулась с рыболовецким судном, в результате чего перевернулась.

Точной информации о количестве мигрантов на лодке нет. По данным йеменской газеты Al-Ayyam, в лодке в момент столкновения находилось до 400 африканских нелегальных мигрантов. Однако телеканал Sky News Arabia сообщил, что на борту находилось более 250 человек.

В апреле 2021 года недалеко от берегов Ливии в Средиземном море около 130 человек погибли в результате опрокидывания лодки с нелегальными мигрантами. До этого у берегов Ливии опрокинулось и затонуло судно, перевозившее мигрантов. В результате кораблекрушения без вести пропали 63 человека.