Блинкен: G7 и НАТО — источники силы США, которые не нравятся России

Энтони Блинкен заявил, что G7 и НАТО — источники силы США, которые не нравятся России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Группа семи" (G7) и Североатлантический альянс являются источниками силы для Соединенных Штатов Америки.

В интервью MSNBC он отметил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена "не проходит в вакууме". Также Блинкен отметил участие президента США в саммите G7 и НАТО.

- Эти демократически альянсы для нас невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю, — заявил он.

Ранее Энтони Блинкен согласился с президентом России Владимиром Путиным, оценившим отношения РФ и Соединенных Штатов Америки. Российский лидер в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения двух стран находятся в низшей точке за последние годы. Госсекретарь США отметил, что это, возможно, единственное, в чем он согласен с президентом России.