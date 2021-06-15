«Роскосмос» надеется договориться с NASA о продлении работы МКС до 2030 года Фото: пресс-служба Роскосмоса

«Роскосмос» надеется, что Россия и США смогут договориться о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Об этом во вторник, 15 июня, заявил глава российской государственной корпорации Дмитрий Рогозин на конференции GLEX.

- Сенатор Билл Нельсон был одним из тех, кто выступал за продление работы станции до 2030 года. Он стал во главе NASA, и я полагаю, что нам удастся найти это решение. Мы очень хотели бы, чтобы наши президенты договорились, что мы продолжаем нашу работу на МКС. И что эта работа не будет отягощаться санкциями, тем более тех организаций, которые вовлечены в проект Международной космической станции, - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне Билл Нельсон принял приглашение Дмитрия Рогозина приехать в Россию. Глава космических ведомств США и России договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч.