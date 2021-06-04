Новый глава NASA принял приглашение приехать в Россию

Новый глава Билл Нельсон NASA согласился приехать в Россию Фото: REUTERS

Недавно назначенный главой NASA Билл Нельсон в ходе переговоров с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным принял приглашение последнего приехать в Россию.

- Руководители договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. До конца июня 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции GLEX 2021. Глава Роскосмоса также пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято, — говорится в сообщении "Роскосмоса".

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что планирует обратиться к своему коллеге, главе NASA Биллу Нельсону, чтобы ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий. По его мнению, американские "борцы за санкции" должны угомониться.