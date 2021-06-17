Путин - про шпаргалки Байдена: «Мы все так делаем». Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Российский президент Владимир Путин сообщил, что все главы государств во время своих выступлений или переговоров подглядывают в записи. Так российский лидер прокомментировал «шпаргалки», которые журналисты заметили у президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена во время саммита в Женеве 16 июня.

- Он выглядит бодрым. Два часа говорили, но он полностью в материале, хотя иногда смотрел в записи, все мы так делаем, - отметил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Как писал сайт kp.ru, на вчерашней встрече глав государств уже во время протокольной съемки глава Белого дома потянулся к каким-то записям в папке. Джозеф Байден достал листочек небольшого формата и положил его себе на колени. Что именно там написано, разглядеть журналисты не смогли.

Напомним, свое вступительное слово на своей пресс-конференции по итогам саммита президент США произнёс по суфлеру.