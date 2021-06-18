Премьер Чехии заявил о необходимости наладить отношения с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна должна наладить отношения с Россией. По его словам, в ближайшее время пройдут консультации с участием МИД и представителей всех партий в парламенте об отношениях с Россией.

"Несомненно, мы должны наладить новые отношения (с Россией). Я хочу сказать, что Чехия – суверенная страна, никто не имеет право вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать", - заявил Бабиш в интервью радиостанции "Частота 1".

Политик также дал утвердительный ответ на вопрос журналистов о том, не должны ли Чехия и Россия по примеру недавнего саммита США и России обсудить имеющиеся проблемы.

"Несомненно", - сказал Бабиш.

Напомним, что в середине апреля чешское правительство выслало из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. Кроме этого Чехия заявила, что Россия причастна ко взрывам в деревне в Врбетице в 2014 году, и обещала рассекретить результаты расследования, доказывающие эту версию. В ответ на действия чешских коллег Москва объявила персонами нон грата 20 представителей дипведомства Чехии. В МИД РФ назвали голословными обвинения чешских властей. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Чехии потребовалось более 6 лет, чтобы собрать доказательную базу, если таковая вообще имеется.