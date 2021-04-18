Россия объявила о выдворении 20 чешских дипломатов

Российские власти объявили 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон-грата. Они должны покинуть страну до конца 19 апреля. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

Также ведомство выразило решительный протест из-за высылки российских дипломатов из посольства в Праге.

- Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота, — гласит сообщение МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в ближайшее время озвучит ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии. Она отметила, что пока не знает, насколько жестким будет ответ. Позже Захарова подчеркнула, что своими действиями чешские власти подтвердили отсутствие собственной линии поведения на международной арене и в отношениях с Россией.