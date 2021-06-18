В Москве запись на вакцинацию от коронавируса выросла в четыре раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции выросла в четыре раза. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что за день на прививку от COVID-19 записались 42 тысяч москвичей.

«За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло - мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее», - сказала заммэра, отметив, что это говорит о понимании россиян серьезности эпидемической ситуации в Москве.

Как писал ране сайт kp.ru, привиться от коронавируса в поликлиниках Москвы можно без регистрации в столице. Список московских поликлиник и телефоны для записи можно найти на сайте mos.ru.

Напомним, накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. Согласно опубликованному приказу, прививкой от коронавируса нужно обеспечить среди сотрудников концертных залов, кинотеатров, театров, а также сотрудников транспорта, торговли, медицины, услуг и ЖКХ.