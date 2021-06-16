Главный санитарный врач Москвы обязала вакцинировать 60% работающих сферы услуг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. Об этом говорится в постановлении «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям».

Как говорится в постановлении главы Роспотребнадзора обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо обеспечить среди сотрудников кинотеатров, театров, концертных залов, а также сотрудников торговли, транспорта, медицины, услуг и ЖКХ.

Уточняется, что до 15 июля руководители московских организаций должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса, а до 18 августа - вторым. Приказ не распространяется на тех, кому противопоказано прививаться от COVID-19.

Андреева отметила, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве оценивается как неблагополучная.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин назвал стуацию с коронавирусной инфекцией в городе драматической, отметив, что Москва должна в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию.

Напомним, согласно данным Оперативного штаба, в среду, 16 июня, в Москве зарегистрировали 5782 новых случая коронавируса. Днем минувший вторник, 15 июня, суточный прирост заболевших составил 6805 человек.