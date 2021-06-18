Попова: важно привить от коронавируса всех, участвующих в выборах в сентябре 2021

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Важно привить от коронавирусной инфекции всех, кто будет участвовать в выборах, которые состоятся в сентябре текущего года. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что алгоритм, который может быть использован для организации безопасного голосования уже есть.

«В прошлом году нам удалось организовать все мероприятия, которые проводились ЦИК, в должном порядке и на должном уровне... Следовательно, у нас есть в руках инструмент, алгоритм, который может быть использован для организации безопасного процесса 19 сентября и при подготовке», - заявила глава Роспотребнадзора в ходе заседания ЦИК России.

Попова также сообщила, что ведомство не рекомендует проведение голосования на выборах в сентябре на придомовых территориях.

В ЦИК в свою очередь заявили, что с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества пришли к выводу, что голосование на сентябрьских выборах будет проводиться не в один день, а в течение трех дней.