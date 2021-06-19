Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана Фото: REUTERS

Председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси одержал победу на выборах президента государства. Он набрал более 17,6 миллиона голосов, в общей сложности в голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек. Об этом в субботу, 19 июня, свидетельствует информация штаба по проведению выборов.

- 28,6 миллиона наших соотечественников приняли участие в этих выборах президента страны. Раиси набрал 17,6 миллиона голосов и одержал победу на выборах, - сообщил руководитель штаба по проведению выборов исламской республики Джамаль Орф, чье выступления транслировало государственное телевидение Ирана.

Как сообщал сайт kp.ru, еще до официального объявления результатов голосования другой кандидат на пост президента Ирана Мохсен Резаи и действующий глава государства Хасан Роухани поздравили главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на выборах.