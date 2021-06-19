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Происшествия19 июня 2021 18:26

Для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве привели в готовность авиацию

Источник:kp.ru
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В субботу, 19 июня, прогремела серия хлопков на Лужнецкой набережной Москвы, после чего загорелось здание, для тушения которого привели в готовность авиацию.

«В готовность уже приведена авиация», - приводит ТАСС сообщение своего источника, который отметил, что пока пожар не удается локализовать, продолжаются взрывы пиротехники, а в районе пожара сильное задымление.

Как сообщают экстренные службы, номер сложности пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной повысили со второго до третьего.