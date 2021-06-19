Серия хлопков прогремела на Лужнецкой набережной Москвы Фото: скриншот

В субботу, 19 июня, серия хлопков прогремела на Лужнецкой набережной Москвы. Столб дыма поднялся над территорией.

Как передает журналист "КП", по предварительным данным, хлопки произошли на Лужнецкой набережной Москвы. Виден дым, а хлопки слышны на расстоянии 2-3 километра.

По словам очевидцев, горит одноэтажное кирпичное здание пиротехнического склада на Лужнецкая набережной 2/4с4. Огонь распространился на 150 квадратов. На данный момент о пострадавших не сообщается.

МЧС сообщили, что выехали на место происшествия. «Площадь пожара выясняется. Подразделения на месте, работают», - заявили в ведомстве.

Экстренные службы также сообщают, что номер сложности пожара на складе повысили со второго до третьего.

В ГИБДД предупредили, что движение транспорта на Лужнецкой набережной на данный момент ограничено на двух полосах из трех из-за пожара.